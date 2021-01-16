В Киеве бизнесмен предложил уволиться всем, кто не готов на работе говорить на украинском / УНИАН

В субботу, 16 января, вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующие использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. По этой причине киевский предприниматель Алексей Давыденко объявил в своей компании "мягкую украинизацию". При этом он пригрозил увольнением своим сотрудникам, которые откажутся разговаривать на украинском языке с посетителями.

"Наша семья и наша компания "Рідні Медтехника" полностью поддерживает этот закон и такую мягкую украинизацию общества", - написал предприниматель на своей странице в Facebook.

Речь идет о розничной сети магазинов медтехники "Рідні Медтехника". Бизнесмен опубликовал сообщение, которое он отослал в корпоративный чат для всех сотрудников сети.

"Сразу хочу четко сказать. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями - это ваша принципиальная позиция, прошу не затягивать и написать "по собственному желанию", - добавил он.

При этом Давиденко добавил, что сам он в быту общается на русском языке, однако на работе использует только украинский.

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