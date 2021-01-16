В Киеве бизнесмен предложил уволиться всем, кто не готов на работе говорить на украинском

Предприниматель уточнил, что сам он в быту общается на русском языке, однако на работе использует только украинский.
В субботу, 16 января, вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующие использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. По этой причине киевский предприниматель Алексей Давыденко объявил в своей компании "мягкую украинизацию". При этом он пригрозил увольнением своим сотрудникам, которые откажутся разговаривать на украинском языке с посетителями.
"Наша семья и наша компания "Рідні Медтехника" полностью поддерживает этот закон и такую мягкую украинизацию общества", - написал предприниматель на своей странице в Facebook.
Речь идет о розничной сети магазинов медтехники "Рідні Медтехника". Бизнесмен опубликовал сообщение, которое он отослал в корпоративный чат для всех сотрудников сети.
"Сразу хочу четко сказать. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями - это ваша принципиальная позиция, прошу не затягивать и написать "по собственному желанию", - добавил он.
При этом Давиденко добавил, что сам он в быту общается на русском языке, однако на работе использует только украинский.
Языковой закон – о чем сообщалось ранее:
- Уполномоченный правительства Украины по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь рассказал о том, какое наказание ждет нарушителей закона о функционировании украинского языка как государственного, который вступил в силу 16 января 2021 года.
- В случае нарушения данного закона предусматривается ответственность для бизнеса. При первом нарушении предприятие получит предупреждение и 30 дней на устранение нарушений. За повторное в течение года нарушение требований уполномоченный по защите украинского языка может наложить штраф в размере от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн.