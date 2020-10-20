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В Киеве больной Covid-19 мужчина выбросился из окна больницы

20 октября 2020, 19:16

Инцидент произошел в клинической больнице №8.

Больница
В Киеве больной Covid-19 мужчина выбросился из окна больницы / УНИАН

В Киеве 68-летний мужчина с диагнозом "китайский коронавирус Covid-19" во вторник, 20 октября, прыгнул из окна городской клинической больницы №8 и погиб на месте.

Об этом сообщает телеканал Киев со ссылкой на комментарий сотрудников медицинского учреждения. Согласно имеющимся данным, мужчина был болен коронавирусом, но активно шел на поправку.

Также есть информация, что горожанин покончил жизнь самоубийством якобы по семейным обстоятельствам.

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Новости Киева - что было ранее:

  • В конце сентября нынешнего года в Киевской городской клинической больнице №4 (где лечат больных коронавирусом людей) за два дня произошло два эпизода суицида.
  • Позднее спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что данные происшествия расследуются именно как самоубийства.

новости Киева больница китайский коронавирус Covid-19
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