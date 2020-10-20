В Киеве больной Covid-19 мужчина выбросился из окна больницы / УНИАН

В Киеве 68-летний мужчина с диагнозом "китайский коронавирус Covid-19" во вторник, 20 октября, прыгнул из окна городской клинической больницы №8 и погиб на месте.

Об этом сообщает телеканал Киев со ссылкой на комментарий сотрудников медицинского учреждения. Согласно имеющимся данным, мужчина был болен коронавирусом, но активно шел на поправку.

Также есть информация, что горожанин покончил жизнь самоубийством якобы по семейным обстоятельствам.

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