В Киеве Центральный автовокзал ждет реконструкция

Здание полностью изменит внешний облик.
В Киеве впервые за 60 лет намерены провести полную реконструкцию Центрального автовокзала.
Видео преображения было обнародовано в YouTube. На нем можно рассмотреть, что внешне здание будет существенно изменено.
Предварительно известно, что на первом этаже будут обустроены зона для ожидания рейсов, которая будет включать маркеты для пассажиров. Отдельно будет организована зона для уличных фуд-кортов.
На втором этаже здания автовокзала будет размещена еще одна зона ожидания и фуд-корт в помещении.
Читайте такжеКличко поведал, как будут работать школы Киева во время локдаунаНа третьем этаже будет расположен отель для пассажиров, рассчитанный примерно на 30 номеров различной категории. Также на третьем этаже запланирована зона повышенного комфорта.
Во всех зонах автовокзала будут установлены информационные табло для удобства пассажиров.
Во время проведения модернизации автовокзал будет работать в штатном режиме.
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