В Киеве коронавирус унес жизнь самой юной пациентки с начала эпидемии

В Киеве от коронавируса умерла новорождённая девочка / Фото Reuters

В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день. Ребенок умер 2 сентября.

Это самый юный умерший от коронавируса в Украине пациент, рассказала главный врач учреждения Татьяна Каминская, пишет УП.

Малышка была госпитализирована 27 августа, когда ей исполнилось 15 дней – на пятый день после заболевания. У крохотной пациентки была высокая температура, одышка, интоксикация.

"Ребенок поступил с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии", - сообщила медик.

По ее словам, у младенца был тяжелый респираторный дистресс-синдром - состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.

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И у девочки и у ее матери был обнаружен коронавирус. Известно, что женщина инфицировалась через неделю после того, как выписалась из роддома.

"Девочка была в тот же день заинтубована, сразу подключена к искусственной вентиляция легких, получила обследования и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", - сказала главврач.

Карантин в Украине

Кабмин 11 августа продлил карантин в Украине до 1 октября. Согласно позиции властей, решение продиктовано ухудшением ситуации, связанной с показателями по госпитализации.

В Минздраве акцентировали внимание на том, что карантинные меры в Украине будут усилены в том случае, если вырастет количество заражений коронавирусом, а число тестов сократят. Если один регион попадет в красную зону, остальные области автоматически станут "желтыми".

Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий считает, что Украина может оказаться в желтой зоне карантина уже 13 сентября. Винницкая, Львовская и Черновицкая области могут быть переведены в оранжевую или красную зоны.

Премьер Денис Шмыгаль сказал, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС уже на днях может принять решение о переводе Украины в желтую зону.