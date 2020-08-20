В Киеве мужчина грозится взорвать маркет – СМИ

В Киеве мужчина грозится взорвать Велмарт, выяснили журналисты / Скриншот

В четверг, 20 августа, в Святошинском районе Киева мужчина угрожает взорвать магазин Велмарт.

У злоумышленника есть подозрительный черный пакет, говорится в Telegram-канале Київ Оперативний.

По его данным, мужчина угрожает взорвать Велмарт, который находится на ул. Чернобыльской.

"Из магазина Велмарт, что на Чернобыльской, поступил вызов на 102: "В магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех взорвать", – говорится в публикации.

Telegram-канал Приходько в курсі тоже сообщает, что в столице мужчина грозится взорвать маркет.

Официальных данных об инциденте пока нет.

Напомним, в начале августа в Киеве мужчина захватил отделение банка, которое находится в бизнес-центре Леонардо, в заложниках оказалась начальница отделения. Злоумышленник утверждал, что у него есть бомба, и выдвинул требование – захотел выйти в прямой эфир.

Позже "киевского террориста" задержали, у него не нашли бомбу. Злоумышленником оказался Узбекистана Сухроб Каримов, у которого в детстве диагностирована олигофрения. Потом стало известно, что "киевского террориста" арестовал суд.