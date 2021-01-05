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В Киеве на Рождество закроют центральные станции метро: названа причина

5 января 2021, 18:16
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Как будет работать метро в Киеве на Рождество.

В Киеве ограничат работу метро 7 января / УНИАН

На Рождество, 7 января, метро в Киеве ограничит работу. Часть центральных станций планируют временно закрыть на вход.

Как рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена в Facebook, это необходимая мера для предотвращения столпотворений на центральных станциях.

"На станции Золотые ворота могут частично закрыть для пассажиров вход, но эскалаторы будут работать на подъем пассажиров. Это будет сделано для того, чтобы избежать давки на платформе и дать возможность всем желающим спокойно попасть на Софийскую площадь", - говорится в сообщении.

Также, возможны ограничения на вход для предотвращения столпотворений на таких станциях:

  • Крещатик
  • Контрактовая площадь
  • Почтовая площадь
  • Майдан Независимости

В столичном метрополитене обратились к киевлянам и гостям города с просьбой учитывать ограничения при планировании своих поездок.

Читайте такжеОстановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в Украине

Стоит добавить, что во время праздников движение общественного транспорта из-за пандемии коронавируса не остановили. Но власти города напомнили, что транспорт будет курсировать по своим установленным маршрутам и согласно графикам. Однако действуют карантинные ограничения – число пассажиров должно совпадать с местами для сидения и у всех пассажиров обязательно должны быть средства индивидуальной защиты.

Читайте такжеЛокдаун в январе: в метро Киева назвали условия работы

Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
  • Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.

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