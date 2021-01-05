В Киеве на Рождество закроют центральные станции метро: названа причина

В Киеве ограничат работу метро 7 января / УНИАН

На Рождество, 7 января, метро в Киеве ограничит работу. Часть центральных станций планируют временно закрыть на вход.

Как рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена в Facebook, это необходимая мера для предотвращения столпотворений на центральных станциях.

"На станции Золотые ворота могут частично закрыть для пассажиров вход, но эскалаторы будут работать на подъем пассажиров. Это будет сделано для того, чтобы избежать давки на платформе и дать возможность всем желающим спокойно попасть на Софийскую площадь", - говорится в сообщении.

Также, возможны ограничения на вход для предотвращения столпотворений на таких станциях:

Крещатик

Контрактовая площадь

Почтовая площадь

Майдан Независимости

В столичном метрополитене обратились к киевлянам и гостям города с просьбой учитывать ограничения при планировании своих поездок.

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Стоит добавить, что во время праздников движение общественного транспорта из-за пандемии коронавируса не остановили. Но власти города напомнили, что транспорт будет курсировать по своим установленным маршрутам и согласно графикам. Однако действуют карантинные ограничения – число пассажиров должно совпадать с местами для сидения и у всех пассажиров обязательно должны быть средства индивидуальной защиты.

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