В Киеве неадекватный голый извращенец напал на женщину на улице, его чуть не линчевали

После неудачного нападения маньяку удалось сбежать / скриншот

На столичной Троещине обнаженный мужчина за рулем автомобиля подъехал к женщине, пытался силой затащить ее в машину и предлагал интим.

Инцидент произошел ночью на улице около магазина на улице Богатырской, сообщает Киев Оперативный в Telegram-канале.

Женщина стала кричать и звать на помощь, к ней подбежали неравнодушные прохожие. Нападавший отбросил женщину на пешеходную дорожку и уехал.

"Все вместе попытались задержать неадеквата, преградили ему дорогу, сорвали номерные знаки на его красном Dodge - AA3452KM", - рассказала пострадавшая.

Женщина позвонила на линию 102, но трубку никто не взял, обращение не было зафиксировано, хотя к правоохранителям названивали с 00:10 до 02:00.

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"Человек за рулем полностью неадекватен, возможно пьяный, под наркотиками или просто имеет психические расстройства. Я уверена, что это не первая такая ситуация с ним", – рассказала киевлянка, которая чуть не стала жертвой извращенца.

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Как сообщал Главред, в Запорожье мужчина жестоко избил бывшую возлюбленную на ее рабочем месте. Он ворвался в магазин одежды, где она работает и несколько раз ударил ее кулаком.

После нападения девушку забрала "скорая помощь". Также пострадала еще одна сотрудница торговой точки, которая заступалась за сотрудницу, и пыталась угомонить нападавшего. У пострадавшей сломан нос, многочисленные ушибы и сотрясение мозга.