В Киеве неизвестный с кулаками напал на журналистов и поплатился

Агрессивный мужчина размахивал руками и толкал журналистку.
В Киеве неизвестный совершил атаку на журналистов, которые делали репортаж о ситуации в столице в связи с гололедом.
Мужчина атаковал съемочную группу канала KyivLive, момент нападения попал на камеру.
Агрессивный мужчина размахивал руками, толкал девушку-журналиста, при этом закрывал сове лицо.
В то же время лед на тротуаре стал причиной того, что напавший на журналистов мужчина подскользнулся и упал прямо в лужу.
После этого агрессивный мужчина продолжил атаку, он подбежал к журналистке и ударил ее по лицу.
Корреспондент заявила, что решила обратиться в полицию из-за нападения.
Отметим, что инцидент произошел около метро Выдубычи.
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- Напомним, во время церемонии памяти почтения памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве 28 ноября, неизвестный в прямом эфире напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес.
- Корреспондент рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
- В 16:03 к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он эмоционально что-то покричал и ушел прочь.
Автор: Алексей Тычина