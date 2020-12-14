В Киеве неизвестный с кулаками напал на журналистов и поплатился

В Киеве с кулаками напали на журналистов

В Киеве неизвестный совершил атаку на журналистов, которые делали репортаж о ситуации в столице в связи с гололедом.

Мужчина атаковал съемочную группу канала KyivLive, момент нападения попал на камеру.

Агрессивный мужчина размахивал руками, толкал девушку-журналиста, при этом закрывал сове лицо.

В то же время лед на тротуаре стал причиной того, что напавший на журналистов мужчина подскользнулся и упал прямо в лужу.

После этого агрессивный мужчина продолжил атаку, он подбежал к журналистке и ударил ее по лицу.

Корреспондент заявила, что решила обратиться в полицию из-за нападения.

Отметим, что инцидент произошел около метро Выдубычи.

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