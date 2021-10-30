В Киеве от коронавируса скончались известные супруги-писатели

В столице от коронавируса умерли писатели

В столице от коронавируса скончались супруги-писатели с разницей в один день. Тимур и Елена Литовченко тяжело болели COVID-19, сообщила их дочь Людмила Литовченко в Facebook.

Людмила уточнила, что ее мать умерла 28 октября в 19:30, а отец – 29 октября утром в 5:15.

Дочь отметила, что ее родители были с инвалидностью, имели ряд сопутствующих заболеваний и не прививались, "поскольку семейная врач не смогла организовать вакцинальную бригаду, а ходить нормально они не могли".

"Мама и папа, вы навсегда останетесь со мной. Моих крыльев больше нет. Я не знаю, что делать без вас. Невозможна потеря. Я люблю вас, не уберегла, извините... За ссоры, за то, что не уделила достаточно внимания", — написала дочь умерших супругов.

Реклама

Читайте также"Не доживет до утра – кончился кислород": украинка каждый день спасает больную коронавирусом мать

Тимур Литовченко писал фантастику в разных жанрах, начиная от научно-популярной до мистики и ужасов, авантюрно-исторические романы, детективы.

Елена Литовченко была автором нескольких авантюрно-исторических романов и детективов.

С 2011 года супруги совместно начали писать историческую прозу. Их романы выходили в свет в харьковском издательстве Фолио.

Ранее Главред писал о том, что в Киеве от осложнений коронавируса скончалась 34-летняя учительница английского языка Ирина Шамота. Она умерла спустя 11 дней после рождения второго ребенка, которого даже не успела увидеть. Ирина работала в киевской средней школе №155.

Коронавирус у педагога диагностировали за несколько недель до родов. Однако женщина по неизвестным причинам отказалась от госпитализации.