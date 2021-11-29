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В Киеве от коронавируса умер крошечный четырехмесячный ребенок

29 ноября 2021, 12:22

Всего среди новых больных COVID-19, как пишет мэр Киева Кличко, более трех десятков детей − 21 девочка от 1 до 16 лет и 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

младенец, ребенок, малыш
В Киеве от коронавируса умер крошечный четырехмесячный ребенок / Reuters

За минувшие сутки, 28 ноября, в столице Украины от коронавируса умерли 45 больных, в том числе и четырехмесячный мальчик. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в соцсети Facebook.

"За сутки 431 подтвержденный случай заболевания коронавирусом и 45 летальных исходов от вируса – 28 женщин от 50 до 93 лет, 16 мужчин от 47 до 86 лет и 1 мальчик в возрасте 4 месяца", − говорит он.

Всего среди новых больных COVID-19 более трех десятков детей − 21 девочка от 1 до 16 лет и 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (98), Днепровском (63) и Соломенском (57) районах.

65 больных коронавирусом госпитализировали. Также в больницы направили 116 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в столице уже 297 173 подтвержденных случаев коронавируса, 7 493 больных умерли, преодолели вирус 253 635 жителей города, из них 252 – за минувшие сутки.

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Напомним, ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал об основных ошибках при лечении коронавируса. По его словам, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению.

Главный врач Александровской больницы города Киева Людмила Антоненко утверждает, что лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет.

viber
коронавирус COVID-19 штаммы коронавируса ребенок
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