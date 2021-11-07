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В Киеве от коронавируса умерла известная украинская поэтесса

7 ноября 2021, 18:43

Светлана Йовенко болела коронавирусом и последние свои дни провела в больнице в реанимации.

свеча
Умерла Светлана Йовенко / pixabay

Утром воскресенье, 7 ноября на 77 году жизни умерла украинская поэтесса Светлана Йовенко. Она болела коронавирусом и последние свои дни провела в больнице в реанимации.

Об этой трагической новости сообщила писательница Любов Голота на своей странице в Facebook.

Писательница лежала в "коронавирусном" реанимационном отделении Городской клинической больнице Киева №10. У нее остались дочь Иванна и внучка София.

Светлана Йовенко родилась в Киеве 20 сентября 1945 года. Всю свою жизнь она посвятила литературе.

В 16 лет произошел ее яркий дебют, после чего ее имя запомнили почитатели поэзии. За свою жизнь женщина написала много сборников лирики и прозаических книг.

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Также у нее есть множество литературных эссе, статей и воспоминаний.

Работы Йовенко печатались в издательстве "Днепр" и журнале "Отчизна".

Как ранее сообщали, в Киеве в Институте сердца от последствий COVID-19 умер бывший народный депутат многих созывов и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский. Полититику было 88 лет.

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