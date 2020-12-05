В Киеве открыли памятник украинскому космонавту Каденюку

В Киеве на Байковом кладбище 5 декабря открыли памятник легендарному украинскому космонавту, герою Украины Леониду Каденюку.

Как информирует пресс-служба президента, презентация монумента приурочена к 23-й годовщине возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле Колумбия.

"Поскольку на проведение работ за государственные средства из-за бюрократических процедур могли уйти годы, был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз памятника выбрала семья космонавта", - сказано в сообщении пресс-службы.

В открытии принял участие президент Владимир Зеленский. Он выступил инициатором ускорения создания и открытия монумента.

Читайте такжеВ Киеве мужчина осквернил струей памятник Героям Небесной сотни"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", - сказал глава государства.

На церемонии жене космонавта Вере Каденюк пообещали помочь в решении вопроса относительно увеличения материального обеспечения для семьи космонавта.

Как известно, Каденюк ушел из жизни в январе 2018 года.