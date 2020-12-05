В Киеве открыли памятник украинскому космонавту Каденюку

Эскиз монумента выбрала семья.
В Киеве на Байковом кладбище 5 декабря открыли памятник легендарному украинскому космонавту, герою Украины Леониду Каденюку.
Как информирует пресс-служба президента, презентация монумента приурочена к 23-й годовщине возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле Колумбия.
"Поскольку на проведение работ за государственные средства из-за бюрократических процедур могли уйти годы, был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз памятника выбрала семья космонавта", - сказано в сообщении пресс-службы.
В открытии принял участие президент Владимир Зеленский. Он выступил инициатором ускорения создания и открытия монумента.
Читайте такжеВ Киеве мужчина осквернил струей памятник Героям Небесной сотни"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", - сказал глава государства.
На церемонии жене космонавта Вере Каденюк пообещали помочь в решении вопроса относительно увеличения материального обеспечения для семьи космонавта.
Как известно, Каденюк ушел из жизни в январе 2018 года.
Напомним, украинские специалисты присоединяются к программе NASA Артемида по исследованию Марса и Луны для продуктивной совместной работы с американскими коллегами.
Президент Владимир Зеленский перед подчиненными поставил задачу создать в Украине в ближайшие годы ракетный носитель легкого класса отечественного производства для освоения космоса.