В Киеве подрались правоохранители и предприниматели, десятки пострадавших

Один полицейский во время столкновений получил удар по голове, в результате чего потерял сознание.
Во вторник, 15 декабря, ФОПы вышли на акцию протеста. Вначале они митинговали под Верховной Радой, потом направились к Офису президента. Главное требование - отменить запрет на предпринимательскую деятельность во время карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года. В ходе протестов произошли столкновения между предпринимателями и правоохранителями. В результате пострадали около 40 правоохранителей.
Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, один полицейский во время столкновений получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Остальные правоохранители получили химические ожоги глаз.
"Сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем по площади Конституции до Майдана Независимости. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики", - сообщили в полиции.
Кроме того, в центре Киева, где протестуют ФОПы, закрыли на вход станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности".
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации уточнили, что поступил анонимный звонок о минировании.
Отметим, после стычек с правоохранителями протестующие таки установили палатки на Майдане Независимости.
Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.