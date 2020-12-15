В Киеве подрались правоохранители и предприниматели, десятки пострадавших / Reuters

Во вторник, 15 декабря, ФОПы вышли на акцию протеста. Вначале они митинговали под Верховной Радой, потом направились к Офису президента. Главное требование - отменить запрет на предпринимательскую деятельность во время карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года. В ходе протестов произошли столкновения между предпринимателями и правоохранителями. В результате пострадали около 40 правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, один полицейский во время столкновений получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Остальные правоохранители получили химические ожоги глаз.

"Сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем по площади Конституции до Майдана Независимости. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики", - сообщили в полиции.

Кроме того, в центре Киева, где протестуют ФОПы, закрыли на вход станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации уточнили, что поступил анонимный звонок о минировании.

Отметим, после стычек с правоохранителями протестующие таки установили палатки на Майдане Независимости.

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