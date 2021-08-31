В Киеве поймали педофила, насиловавшего пасынка и снимавшего детское порно

В Киеве задержали извращенца-педофила / t.me/kyiv_pro_office

В Киеве правоохранители задержали мужчину за создание детской порнографии и насилие в отношении малолетнего мальчика.

Как рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, правоохранительные органы при поддержке Европола обнаружили серию медиафайлов, на которых изображен процесс сексуальной эксплуатации малолетнего мальчика. Выяснилось, что противоправный контент создавался на территории Украины.

Во время проведения проверки установлено, что с 2018 по 2021 год 28-летний житель Полтавщины неоднократно насиловал и совершал иные преступные действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы, 2013 года рождения, и создавал при участии последнего детскую порнографию.

Отмечается, что задержанный загружал и хранил в личном электронном ящике фото-видео материалы с действиями сексуального характера с участием малолетнего мальчика.

В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Напомним, ранее стали известны подробности скандала в детском лагере в Бердянске Запорожской области, где вожатого обвинили в развращении 10-летней девочки.

Извращенец рано утром проник в комнату, в которой спали четыре девочки. Решив, что дети крепко спят, парень подошел к одной из девочек и снял с нее трусики. После чего начал прикасаться к половым органам школьницы, снимая при этом процесс на смартфон.