В Киеве приостановят вакцинацию от коронавируса

Прививки будет невозможно получить в течение двух дней / Reuters

В Киеве приостановят свою работу Центры вакцинации от коронавирусной инфекции. Речь идет о празднинчных днях 23 и 24 августа, когда в Украине будет отмечатья День Независимости, а в столице пройдет военный парад.

Об этом сообщается на сайт Киевской администрации в воскресенье, 15 августа.

"Внимание! В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы", - указано в сообщении.

КГГА рекомендует киевлянам, которые в указанные даты должны пройти ревакцинацию, привиться от COVID-19 раньше.

Напомним, в мире обнаружен опасный штамм коронавируса "Йота". На территории Украине он еще не зафиксирован. В Украине на данный момент не существует тест-систем для выявления этого штамма СOVID-19. Поэтому Минздрав отправляет образцы, отобранные у пациентов с подозрением на "Йота", в референс-лаборатории, которые находятся в ЕС.

Также ранее Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. Такую позицию в ВОЗ объясняют разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, который неустанно увеличивается.