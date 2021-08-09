В Киеве пьяная парочка устроила секс в парке среди бела дня

Киевский парк / Муниципальная стража

В Киеве пара занялась сексом среди бела дня прямо посреди парка ‒ на прохожих они внимания не обращали. Об этом сообщили сотрудники Муниципальной охраны столицы и обнародовали видеозапись инцидента в Facebook.

"Лето — горячая пора! Пара занялась любовью посреди парка. Мимо проходили люди, не оценили и обратились к Муниципальной охране. Ситуацию урегулировали", — говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина и женщина находились в крайне нетрезвом состоянии. Плюс ‒ рядом на скамейке стояла откупоренная бутылка с алкоголем.

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Напомним, ранее в Днепре молодая пара занялась сексом прямо в центре города на прозрачном балконе отеля. Секс пара устроила на балконе апартаментов отеля Мост-сити.

Позднее подростки в городе Хмельницкий занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в соцсети Instagram.