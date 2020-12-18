В Киеве пьяный с гитарой напал на врачей в больнице скорой помощи / facebook.com/munohorona

В Киеве в пятницу, 18 декабря нынешнего года, мужчина, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения, ворвался в операционную палату больницы скорой помощи.

Об этом сообщают представители пресс-службы Муниципальной охраны на своей странице в Facebook. При этом мужчина кричал и размахивал акустической гитарой. Далее ‒ он пытался навредить медикам, после чего врачи вызвали патруль охраны.

По приезду охранники обездвижили мужчину стяжками и задержали до прибытия полиции, которая и отправила его в районное отделение. Мотивы нападения на сотрудников больницы на данный момент остаются неизвестны.

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