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В Киеве школы начали закрывать на карантин из-за коронавируса

21 сентября 2020, 13:28

В столице Украины зафиксировано 267 случаев заражения коронавирусом среди учеников и 127 - среди учителей.

Школа
В Киеве школы начали закрывать на карантин / УНИАН

Коронавирус в Киеве начал активно распространяться в школах. Уже пять столичных школ закрылись на карантин. Как заявил мэр города Виталий Кличко, случаи заражения обнаружены у учителей и детей.

Об этом Кличко сообщил во время брифинга в понедельник, 21 сентября.

По словам мэра, по одной школе закрыто в Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах города.

Всего же на карантине находятся 328 классов в 122 школах. Зафиксировано 267 случаев заражения среди учеников и 127 - среди учителей.

Также Кличко рассказал, что в дошкольных заведениях из-за случаев заражения коронавирусом на карантине 15 групп, закрыт один садик.

Добавим, что по состоянию на 21 сентября в Киеве подтверждены 19 758 случаев Covid-19 (за последние сутки выявили +275 больных). Число жертв коронавируса в Киеве достигло 318 (+2 за сутки).

Карантин в школах – о чем говорилось ранее:

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