В Киеве школы начали закрывать на карантин из-за коронавируса

В столице Украины зафиксировано 267 случаев заражения коронавирусом среди учеников и 127 - среди учителей.
Коронавирус в Киеве начал активно распространяться в школах. Уже пять столичных школ закрылись на карантин. Как заявил мэр города Виталий Кличко, случаи заражения обнаружены у учителей и детей.
Об этом Кличко сообщил во время брифинга в понедельник, 21 сентября.
По словам мэра, по одной школе закрыто в Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах города.
Всего же на карантине находятся 328 классов в 122 школах. Зафиксировано 267 случаев заражения среди учеников и 127 - среди учителей.
Также Кличко рассказал, что в дошкольных заведениях из-за случаев заражения коронавирусом на карантине 15 групп, закрыт один садик.
Добавим, что по состоянию на 21 сентября в Киеве подтверждены 19 758 случаев Covid-19 (за последние сутки выявили +275 больных). Число жертв коронавируса в Киеве достигло 318 (+2 за сутки).
Карантин в школах – о чем говорилось ранее:
- 21 сентября эксперты, опрошенные Главредом, заявили, что школы в Украине массово уйдут на карантин, как только похолодает.
- 7 сентября появились слухи о том, что после местных выборов, назначенных на 25 октября, школы перейдут на дистанционное обучение.
- 6 сентября врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин заявил, что к концу сентября школы закроются из-за эпидемии коронавируса, дети массово начнут кашлять.