В Киеве снова бунтуют ФОПы, силовики активировались

В Киеве 15 декабря протестуют представители движения SaveФОП.
В Киеве проходит новая масштабная акция протеста движения SaveФОП. Предприниматели собрались под стенами Рады. Они требуют разрешить им работать во время локдауна в Украине, что намечен на период с 8 по 24 января 2021 года.
Как сообщает пресс-служба полиции, Нацполиция и Нацгвардия уже переведены в усиленный режим. Но пока что с митингующими проводится профилактически-разъяснительная работа по соблюдению требований действующего законодательства, заверили в полиции.
В то же время сами участники акции уже пообещали протестовать не только под Радой, но и возле других органов государственной власти в центре Киева. В связи с этим ожидается ограничение дорожного движения на ряде центральных улиц.
Массовые протесты ФОПов: что известно
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
Автор: Диана Беловодская