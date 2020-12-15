В Киеве снова бунтуют ФОПы, силовики активировались

ФОП вышли на протесты, силовики активировались - Новости Киева / РБК-Украина

В Киеве проходит новая масштабная акция протеста движения SaveФОП. Предприниматели собрались под стенами Рады. Они требуют разрешить им работать во время локдауна в Украине, что намечен на период с 8 по 24 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба полиции, Нацполиция и Нацгвардия уже переведены в усиленный режим. Но пока что с митингующими проводится профилактически-разъяснительная работа по соблюдению требований действующего законодательства, заверили в полиции.

В то же время сами участники акции уже пообещали протестовать не только под Радой, но и возле других органов государственной власти в центре Киева. В связи с этим ожидается ограничение дорожного движения на ряде центральных улиц.

Массовые протесты ФОПов: что известно