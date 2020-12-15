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В Киеве снова бунтуют ФОПы, силовики активировались

15 декабря 2020, 10:50
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В Киеве 15 декабря протестуют представители движения SaveФОП.

ФОП вышли на протесты, силовики активировались - Новости Киева
ФОП вышли на протесты, силовики активировались - Новости Киева / РБК-Украина

В Киеве проходит новая масштабная акция протеста движения SaveФОП. Предприниматели собрались под стенами Рады. Они требуют разрешить им работать во время локдауна в Украине, что намечен на период с 8 по 24 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба полиции, Нацполиция и Нацгвардия уже переведены в усиленный режим. Но пока что с митингующими проводится профилактически-разъяснительная работа по соблюдению требований действующего законодательства, заверили в полиции.

В то же время сами участники акции уже пообещали протестовать не только под Радой, но и возле других органов государственной власти в центре Киева. В связи с этим ожидается ограничение дорожного движения на ряде центральных улиц.

  • Митинг ФОПов в Киеве 15 декабря РБК-Украина
  • Митинг ФОПов в Киеве 15 декабря РБК-Украина
  • Митинг ФОПов в Киеве 15 декабря РБК-Украина
  • Митинг ФОПов в Киеве 15 декабря РБК-Украина
  • Митинг ФОПов в Киеве 15 декабря РБК-Украина

Массовые протесты ФОПов: что известно

  • 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
  • 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
  • 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
  • Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.

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