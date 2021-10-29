В Киеве таксист Bolt выгнал ню-модель из авто и ударил по голове, потому что не понравилась ее поза

Бывшую ню-модель Асю Микович ударил таксист Bolt / Инстаграм Анны Минюковой

Таксист сервиса Bolt опозорился, ударив девушку-пассажирку по голове. Ею оказалась фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная как Ася Микович, ранее прославившаяся пикантными снимками на фоне рухнувшего моста под Никополем.

Потерпевшая рассказала, что вызвала машину под рабочий офис, чтобы доехать домой. Однако поездка обернулась для нее настоящим стрессом. Об этом девушка написала 28 октября на своей странице в инстаграме.

По словам девушки, сев в авто, она продолжала смотреть на телефоне видеолекцию. Но краем уха пассажирка услышала возмущение водителя. Оказалось, что ему не понравилась поза клиентки. На это Минюкова ответила мужчине, что если ему неудобно, то он может отодвинуть свое сиденье вперед. После ее слов водитель начал вести себя еще более неадекватно.

В конце концов сотрудник Bolt без объяснений решил отменить поездку клиентки. Но Минюкова спокойно сказала ему, что 15 минут подождет следующую машину в салоне, чтобы не стоять на холоде. Водитель промолчал.

"Смотрю на таксиста и понимаю – сейчас еб***. Решаю выйти из машины от греха подальше. Боковым зрением вижу, что он выходит за мной. Начинаю бежать. Понимаю, что бежала медленно в момент, когда мне прилетает удар рукой по голове сзади. В слезах добегаю к людям, спрятавшись за каким-то парнем. Вижу, что таксист изменил траекторию и теперь бежит обратно к машине, чтобы быстрее уехать", – заявила девушка.

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Как отреагировали в Bolt

Реакция компании на инцидент девушке не понравилась. Днепрянка возмутилась ответом службы: "Нам очень жаль, что вы стали участницей этой неприятной ситуации".

Минюкова написала заявление в полицию.

Кто такая Минюкова

Настоящее имя девушки – Анна Минюкова. Сейчас она работает в сфере мостостроения, однако раньше была ню-моделью. В 2019 году Минюкова заключила пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Суть пари была в том, что если до 14 сентября мост в Днепре не откроют, то мэр уйдет в отставку.

Минюкова в соцсетях, в свою очередь, опубликовала пост, в котором пообещала раздеться в случае победы Филатова. И свое обещание девушка выполнила. Однако вскоре все ню-фото со страниц удалила.

В настоящее время девушка занимается инфраструктурой.