В Киеве в "коронавирусной" больнице произошло два суицида за два дня

В больнице Киева произошло два самоубийства / фото Муниципальная варта

Шокирующие случаи произошли в Киевской городской клинической больнице №4, где лечат больных коронавирусом. Там за два дня произошло два суицида.

Об этом сообщает Кореспондент со ссылкой на "Муніципальну варту Києва".

По информации, двое мужчин в течение двух дней выбросились из одного и того же окна на втором этаже.

Примечательно, что ни в первом, ни во втором случае правоохранители не смогли отговорить мужчин от прыжка.

"Наряды Муниципальной охраны несут круглосуточное дежурство в указанной больнице. Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отказа от последнего прыжка оба раза не дали результата", – цитирует издание представителей муниципальной охраны.

Двое мужчин погибли в больнице Киева / фото Муниципальная парта

Также сообщается, что врачи в обоих случаях пытались реанимировать мужчин после падения, но их спасти не удалось.