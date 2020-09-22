В Киеве в "коронавирусной" больнице произошло два суицида за два дня

Двое мужчин в течение двух дней выбросились из одного и того же окна на втором этаже в больнице №4 в Киеве.
Шокирующие случаи произошли в Киевской городской клинической больнице №4, где лечат больных коронавирусом. Там за два дня произошло два суицида.
Об этом сообщает Кореспондент со ссылкой на "Муніципальну варту Києва".
По информации, двое мужчин в течение двух дней выбросились из одного и того же окна на втором этаже.
Примечательно, что ни в первом, ни во втором случае правоохранители не смогли отговорить мужчин от прыжка.
"Наряды Муниципальной охраны несут круглосуточное дежурство в указанной больнице. Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отказа от последнего прыжка оба раза не дали результата", – цитирует издание представителей муниципальной охраны.
Также сообщается, что врачи в обоих случаях пытались реанимировать мужчин после падения, но их спасти не удалось.
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