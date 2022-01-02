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В Киеве водитель напился из-за коронавируса и снес ребенка на пешеходном переходе

2 января 2022, 16:49

По словам водителя, он напился поскольку у его матери обнаружили коронавирус.

авария
В Киеве пьяный водитель сбил ребенка на зебре / Киев Оперативный

В Киеве ночью, 2 января, на улице Светлицкого пьяный водитель сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе.

Как сообщают в Telegam-канале Киев Оперативный, пьяный водитель и его товарищ на BMW сбили двух человек, а после этого пытались сбежать с места аварии. Через десять минут их задержали на одной из АЗС.

Пострадал 12-летний мальчик, и его с многочисленными травмами срочно госпитализировали в больницу. Сами задержанные являются уроженцами Сум и Ровно.

Как позже рассказали виновники аварии, что "напился с горя", поскольку у его матери обнаружили коронавирус.

"Тот, что был за рулем, говорит, что набухался потому, что у мамы обнаружили ковид. Нормально помог маме, еще и других проблем подбросил", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Днепре на перекрестке трамвай сошел с рельсов и сбил женщину, которая стояла неподалеку от дороги. Ее зажало между трамваем и светофором. Женщина от полученных травм погибла на месте.

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Также в Харковской области в тройном ДТП погиб 6-месячный ребенок. Легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Ребенок в это время ехал на заднем сиденье и был без автокресла.

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