В Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуар

Автомобиль проехал без управления около 40 метров.
Вечером в воскресенье, 6 декабря, в Деснянском районе столицы неуправляемое такси протаранило ограждение и вылетело на тротуар. ДТП в Киеве произошло из-за того, что водитель умер за рулем.
Авария произошла на проспекте Шухевича, сообщают Вартові Еспресо.
Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения автомобиль выскочил на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку. Неуправляемая машина проехала около 40 метров. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился.
Когда свидетели ДТП подошли к машине, водитель был без сознания. По предварительным данным, мужчина скончался во время движения.
Медики скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть водителя такси. Обстоятельства ДТП выяснит следствие.
Напомним:
- 30 октября в Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу людей. Два человека погибли. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.
- 13 ноября в Киеве также произошло ДТП. Авария случилась на Окружной дороге, возле завода Электронмаш.
- Легковая машина Hyundai вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что причиной ДТП стало то, что "водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул".