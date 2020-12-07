В Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуар

Авария произошла на проспекте Шухевича / facebook.com/vartovi.espreso

Вечером в воскресенье, 6 декабря, в Деснянском районе столицы неуправляемое такси протаранило ограждение и вылетело на тротуар. ДТП в Киеве произошло из-за того, что водитель умер за рулем.

Авария произошла на проспекте Шухевича, сообщают Вартові Еспресо.

Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения автомобиль выскочил на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку. Неуправляемая машина проехала около 40 метров. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился.

Когда свидетели ДТП подошли к машине, водитель был без сознания. По предварительным данным, мужчина скончался во время движения.

Медики скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть водителя такси. Обстоятельства ДТП выяснит следствие.

facebook.com/vartovi.espreso

Напомним: