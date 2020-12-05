В Киеве задержали подозреваемых в убийстве известного музыканта

Александр Деревянко / Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве сотрудниками полиции задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве известного украинского музыканта Александра Деревянко.

Как в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, погибший пропал 22 ноября и был найден убитым 5 декабря 2020 года.

По словам учеников музыканта, они начали волноваться, когда педагог перестал выходить на связь. Полицейские пришли в его квартиру, где нашли в двери записку о том, что музыкант якобы "уехал в командировку".

"Согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г.р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина, а именно его денежными средствами, двумя квартирами и другими материальными ценностями, разработали преступный план его убийства", - сказано в сообщении прокуратуры.

/ Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Как указано в материалах следствия, двое мужчин 1989 и 1985 годов рождения решили убить музыканта с целью незаконно получить его имущество, среди которого были две квартиры, деньги и другие материальные ценности. Злоумышленники задушили музыканта 22 ноября, находясь у него в квартире. После убийства подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на всю недвижимость, которая принадлежала потерпевшему.

Читайте также"Из любви к сыну": стали известны шокирующие детали убийства сына отцом в КиевеС целью сокрытия следов убийства, тело мужчины замотали в пакет, вывезли в гаражный кооператив и залили бетоном.

В полиции не исключают, что убийцам может грозить пожизненное лишение свободы.

/ Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

/ Фото: пресс-служба прокуратуры Киева