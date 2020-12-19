В Киеве зажгли главную елку страны: как выглядит новогодняя красавица

На Софийской площади зажгли главную елку Украины.
В субботу, 19 декабря, в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади.
Из-за ситуации с коронавирусом, в этом году официальное зажжение главной елки страны прошло без концерта.
В 2020 году организаторы решили установить искусственную елку высотой 31 метр, которую украсили 1,5 тысячами игрушек и более 10 км гирлянд.
Но без скандалов не обошлось. Изначально вместо рождественской звезды на верхушку установили сказочную шляпу. Позже представители протестантских церквей Украины обратились к мэру Киева Виталию Кличко с требованием заменить на главной елке страны шляпу на традиционную рождественскую звезду.
Во избежание скопления людей нынешний новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет семь локаций:
- Софийская площадь,
- Арка дружбы народов,
- Пешеходно-велосипедный мост,
- Парк Владимирская горка,
- Аллея художников,
- Андреевский спуск
- Контрактовая площадь.
Главная елка страны - о чем ранее сообщал Главред:
- В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Когда фото новогодней красавицы попало в соцсети, грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.
- Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.
Автор: Мария Тупик