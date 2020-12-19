В Киеве зажгли главную елку страны: как выглядит новогодняя красавица

Главная новогодняя елка Украины

В субботу, 19 декабря, в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади.

Из-за ситуации с коронавирусом, в этом году официальное зажжение главной елки страны прошло без концерта.

В 2020 году организаторы решили установить искусственную елку высотой 31 метр, которую украсили 1,5 тысячами игрушек и более 10 км гирлянд.

Но без скандалов не обошлось. Изначально вместо рождественской звезды на верхушку установили сказочную шляпу. Позже представители протестантских церквей Украины обратились к мэру Киева Виталию Кличко с требованием заменить на главной елке страны шляпу на традиционную рождественскую звезду.

Во избежание скопления людей нынешний новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет семь локаций:

Софийская площадь,

Арка дружбы народов,

Пешеходно-велосипедный мост,

Парк Владимирская горка,

Аллея художников,

Андреевский спуск

Контрактовая площадь.

Главная елка страны - о чем ранее сообщал Главред: