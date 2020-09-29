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В Киеве жестоко избивали бомжей и снимали пытки для Сети

29 сентября 2020, 17:35

Столичные правоохранители объявили задержанным подозрение сразу по нескольким "тяжелым" статьям Уголовного кодекса.

Полиция, авто
Полиция задержала подозреваемых в избиении бомжей / УНИАН

В Киеве полиция задержала трех мужчин по подозрению в издевательстве над бездомными.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

По версии следствия (которые находятся в возрасте от 20 до 47 лет) приходили по ночам в заброшенное здание по улице Обсерваторная в Шевченковском районе столицы, где ночевали бездомные.

Каждый раз злоумышленники выбирали себе новую жертву и устраивали над ней расправу, снимая происходящее на видео и опубликовали это в социальной сети. Преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября нынешнего года.

"Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. На просьбы пострадавших не трогать их, злоумышленники не реагировали. Более того, свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в Telegram-канал", ‒ говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в одном из эпизодов после нападения на бездомного злоумышленники также отобрали у него мобильный телефон и тысячу гривен.

Далее, по месту жительства троих задержанных киевлян провели обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства. Они подтвердили их причастность к избиениям бездомных.

Задержанным сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям - пытки, нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство, незаконное проникновение в жилище с применением насилия, самовольное присвоение властных полномочий, грабеж. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Также проверяют их причастность к аналогичным преступлениям.

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Новости Киева - что было ранее:

  • В Киеве группа подростков попросила бездомного купить им алкоголь, а затем зверски избила бездомного.
  • Избитого мужчину спас случайный прохожий, который вызвал медиков и полицию.
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