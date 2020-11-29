В Киеве жители некоторых улиц сидят без воды - адреса

Из-за аварии проблему обещать устранить до понедельника, 30 ноября.
В столице на двух улицах люди остались без водоснабжения, которое обещают восстановить предварительно в понедельник утром, 30 ноября
Как этом сообщает пресс-служба КГГА, специалисты устраняют аварию на водопроводе. Из-за этого вечером и ночью не будет водоснабжения по следующим адресам:
- ул. Большая Житомирская 24, 24-Б, 26, 26-Б, 28, 30, 30-А, 34, 38, 40, 26-В;
- Львовская площадь, 4, 4-А, 6.
Проблему должны устранить ориентировочно к утру 30 ноября. На время отсутствия водоснабжения автоцистерны с питьевой водой будут находиться на улице Большая Житомирская, 24 и на Львовской площади, 4.
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Автор: Екатерина Трохимчук