В Киеве жители некоторых улиц сидят без воды - адреса

Две улицы Киева остались без воды / УНИАН

В столице на двух улицах люди остались без водоснабжения, которое обещают восстановить предварительно в понедельник утром, 30 ноября

Как этом сообщает пресс-служба КГГА, специалисты устраняют аварию на водопроводе. Из-за этого вечером и ночью не будет водоснабжения по следующим адресам:

ул. Большая Житомирская 24, 24-Б, 26, 26-Б, 28, 30, 30-А, 34, 38, 40, 26-В;

Львовская площадь, 4, 4-А, 6.

Проблему должны устранить ориентировочно к утру 30 ноября. На время отсутствия водоснабжения автоцистерны с питьевой водой будут находиться на улице Большая Житомирская, 24 и на Львовской площади, 4.

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