В киевском маркете показывал детям "свои прелести": в Сеть выложили фото "опасного мужчины"

В Киеве мужчина в супермаркете приставал к детям / Скриншот

В Соломенском районе Киева в одном из супермаркетов мужчина прижимался к детям, возле которых не было взрослых, и показывал "свои прелести". Охране сообщили об инциденте.

Мужчину засекли во время такого занятия в маркете, расположенном по улице им. Генерала Геннадия Воробьева, сообщил в среду, 30 июня, Telegram Киев без цензуры и показал фотографию подозреваемого.

По его данным, мужчине делали замечания, однако на них он реагировал агрессивно – кидался с матами и кулаками.

"…В магазинах прижимается к детям любого возраста, когда нет взрослых рядом, снимает штаны и показывает свои прелести…", – говорится в сообщении.

/ Скриншот

В Сети также показали фотографию "опасного мужчины".

Реклама

В столице мужчина в супермаркете приставал к детям / Скриншот

Читайте такжеНадругался прямо у дома: на Хмельнитчине педофил изнасиловал школьницуВ полиции Киева сказали, что 30 июня им не сообщали о таком инциденте, пишет kiev.segodnya.ua.

"...Мы проверим, были ли жалобы на действия мужчины в другие дни. Возможно, очевидцы сообщили охране супермаркета, а в полицию они не обращались...", – добавили правоохранители.

Напомним, в Украине за растление несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность – это ст. 156 Уголовного кодекса нашей страны. За такое правонарушение грозит до восьми лет лишения свободы.