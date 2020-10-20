В Киевской области пырнули ножом кандидата в депутаты

В Обухове напали с ножом на кандидата в депутаты / УНИАН

В ночь на вторник, 20 октября, в Обухове Киевской области произошло нападение с ножом на кандидата от ВО "Батьківщина" в депутаты Обуховского городского и районного советов Дмитрия Зрайченко.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации, нападение произошло около часу ночи.

Пострадавший рассказал, что на улице неизвестный мужчина нанес ему ножевые ранения и скрылся.

Зрайченко получил ножевое ранение, многочисленные ушибы спины, ребер и головы. Ему на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.

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