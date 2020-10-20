В Киевской области пырнули ножом кандидата в депутаты

Пострадавший рассказал, что на улице неизвестный мужчина нанес ему ножевые ранения и скрылся.
В ночь на вторник, 20 октября, в Обухове Киевской области произошло нападение с ножом на кандидата от ВО "Батьківщина" в депутаты Обуховского городского и районного советов Дмитрия Зрайченко.
Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации, нападение произошло около часу ночи.
Пострадавший рассказал, что на улице неизвестный мужчина нанес ему ножевые ранения и скрылся.
Зрайченко получил ножевое ранение, многочисленные ушибы спины, ребер и головы. Ему на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.
Нападения в Киевской области – о чем сообщалось ранее:
- 14 октября в Киеве вооруженный мужчина совершил нападение и ранил участника войны на Донбассе, который проводил предвыборную агитацию.
- 12 октября в Киевской области полиция задержала двух мужчин-заробитчан, которые напали на 17-летнюю девушку. Мужчины набросились на девушку возле железнодорожного переезда, пригрозив ножом, повалили на землю и ударили по голове кирпичом.
Автор: Адриана Бубновская