В Киевской области упал дельтаплан, есть жертвы

Инцидент произошел вечером в понедельник на поле возле села Перемога Барышевского района.
В Киевской области произошла катастрофа - упал мотодельтаплан, в результате чего погибло два человека.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в понедельник вечером, 5 октября.
Инцидент произошел вечером в понедельник на поле возле села Перемога Барышевского района. Причины катастрофы и информация о погибших пока неизвестны.
Сейчас сотрудники ГСЧС обследуют территорию. Привлечены 12 сотрудников и 3 единицы техники.
Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее:
- 26 сентября вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что на идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель.
- 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.
Автор: Екатерина Трохимчук