В Киевской области упал дельтаплан, есть жертвы

В Киевской области упал дельтаплан

В Киевской области произошла катастрофа - упал мотодельтаплан, в результате чего погибло два человека.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в понедельник вечером, 5 октября.

Инцидент произошел вечером в понедельник на поле возле села Перемога Барышевского района. Причины катастрофы и информация о погибших пока неизвестны.

Сейчас сотрудники ГСЧС обследуют территорию. Привлечены 12 сотрудников и 3 единицы техники.

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