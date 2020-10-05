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В Киевской области упал дельтаплан, есть жертвы

5 октября 2020, 21:12

Инцидент произошел вечером в понедельник на поле возле села Перемога Барышевского района.

В Киевской области упал дельтаплан

В Киевской области произошла катастрофа - упал мотодельтаплан, в результате чего погибло два человека.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в понедельник вечером, 5 октября.

Инцидент произошел вечером в понедельник на поле возле села Перемога Барышевского района. Причины катастрофы и информация о погибших пока неизвестны.

Сейчас сотрудники ГСЧС обследуют территорию. Привлечены 12 сотрудников и 3 единицы техники.

Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее:

  • 26 сентября вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что на идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель.
  • 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
  • 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
  • Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.
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