В Кривом Роге кафе выложило рекламный ролик с намеком на оральный секс/ Instagram

В Кривом Роге сотрудники кофейни записали ролик-поздравление с зимними праздниками ‒ причем весьма непристойного содержания. Ролик выложил на своей странице в Instagram владелец заведения.

В видео девушка становится на колени рядом с мужчиной и ест пирожное-эклер, имитируя оральный секс (под песню Ауф рэп-коллективов SQWOZ BAB и The First Station).

Таким образом в своем Instagram еще в декабре 2020 года решил поздравить подписчиков и клиентов с Новым годом основатель заведения SV Caffe Виталий Стешин.

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