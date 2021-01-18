В Кривом Роге кафе выложило рекламный ролик с намеком на оральный секс

Заведение опубликовало в Сети ролик, который был снят в стиле "звенящая пошлость".
В Кривом Роге сотрудники кофейни записали ролик-поздравление с зимними праздниками ‒ причем весьма непристойного содержания. Ролик выложил на своей странице в Instagram владелец заведения.
В видео девушка становится на колени рядом с мужчиной и ест пирожное-эклер, имитируя оральный секс (под песню Ауф рэп-коллективов SQWOZ BAB и The First Station).
Таким образом в своем Instagram еще в декабре 2020 года решил поздравить подписчиков и клиентов с Новым годом основатель заведения SV Caffe Виталий Стешин.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Ровно пиццерия Таверна El Paso сняла рекламный ролик по мотивам известного порно
- В ролике можно увидеть, как стройная блондинка сидит на диване, а ее окружает группа темнокожих молодых людей в белом нижем белье - и предлагают попробовать разную пиццу.
Автор: Дмитрий Видоменко