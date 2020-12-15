В Крыму обратились к Киеву из-за продажи винзавода "Массандра" / УНИАН

Заявление украинских властей об ответственности России за продажу в аннексированном Крыму винзавода "Массандра" звучит смешно, заявил так называемый первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Им, наверное, делать нечего, вот и занимаются ерундой. Какое их дело, что с "Массандрой", какое их дело, что происходит на территории Российской Федерации? Все эти угрозы даже смешно слушать. Их задача разбираться, что у них в Украине происходит, а не в Крыму – вот и весь казус", – сказал Ефим Фикс в комментарии РИА Новости.

Он также призвал Киев не вмешиваться в дела российского Крыма и сконцентрировать внимание на проблемах Украины.

Отметим, "Массандра" является одним из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин.

Продажа винзавода "Массандра" в Крыму – о чем сообщалось ранее: