В Крыму обратились к Киеву из-за продажи винзавода "Массандра"

В аннексированном Крыму призвали власти Украины не вмешиваться в их дела.
Заявление украинских властей об ответственности России за продажу в аннексированном Крыму винзавода "Массандра" звучит смешно, заявил так называемый первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Им, наверное, делать нечего, вот и занимаются ерундой. Какое их дело, что с "Массандрой", какое их дело, что происходит на территории Российской Федерации? Все эти угрозы даже смешно слушать. Их задача разбираться, что у них в Украине происходит, а не в Крыму – вот и весь казус", – сказал Ефим Фикс в комментарии РИА Новости.
Он также призвал Киев не вмешиваться в дела российского Крыма и сконцентрировать внимание на проблемах Украины.
Отметим, "Массандра" является одним из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин.
Продажа винзавода "Массандра" в Крыму – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря в МИД Украины резко отреагировали на продажу российскими оккупантами Крыма винного завода Массандра. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и отметила, что Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.
- 14 декабря в аннексированном Крыму завод "Массандра" ушел с молотка на аукционе за 5,327 млрд рублей (чуть более 2 млрд грн или почти 73 миллиона долларов - Ред.). Обладателем 100% акций завода стало ООО "Южный проект", которое является дочерней компанией банка "Россия". Банк "Россия" принадлежит Юрию Ковальчуку, которого называют другом Путина.