УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Крыму обратились к Киеву из-за продажи винзавода "Массандра"

15 декабря 2020, 13:15
Прослушать новость
Остановить

В аннексированном Крыму призвали власти Украины не вмешиваться в их дела.

Массандра
В Крыму обратились к Киеву из-за продажи винзавода "Массандра" / УНИАН

Заявление украинских властей об ответственности России за продажу в аннексированном Крыму винзавода "Массандра" звучит смешно, заявил так называемый первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Им, наверное, делать нечего, вот и занимаются ерундой. Какое их дело, что с "Массандрой", какое их дело, что происходит на территории Российской Федерации? Все эти угрозы даже смешно слушать. Их задача разбираться, что у них в Украине происходит, а не в Крыму – вот и весь казус", – сказал Ефим Фикс в комментарии РИА Новости.

Он также призвал Киев не вмешиваться в дела российского Крыма и сконцентрировать внимание на проблемах Украины.

Отметим, "Массандра" является одним из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин.

Продажа винзавода "Массандра" в Крыму – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря в МИД Украины резко отреагировали на продажу российскими оккупантами Крыма винного завода Массандра. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и отметила, что Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.
  • 14 декабря в аннексированном Крыму завод "Массандра" ушел с молотка на аукционе за 5,327 млрд рублей (чуть более 2 млрд грн или почти 73 миллиона долларов - Ред.). Обладателем 100% акций завода стало ООО "Южный проект", которое является дочерней компанией банка "Россия". Банк "Россия" принадлежит Юрию Ковальчуку, которого называют другом Путина.

Массандра аннексия Крыма новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «В Крыму обратились к Киеву из-за продажи винзавода "Массандра"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Карантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещеноКарантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено "Отказ второй почки у мэра Харькова": появилась реакция сына Кернеса"Отказ второй почки у мэра Харькова": появилась реакция сына Кернеса "Украина обречена, ее уже нет": эксперт дал мрачный прогноз и предупредил о катастрофе"Украина обречена, ее уже нет": эксперт дал мрачный прогноз и предупредил о катастрофе "Путин превращается в овощ": эксперт назвал условие возвращения Украине Крыма и Донбасса"Путин превращается в овощ": эксперт назвал условие возвращения Украине Крыма и Донбасса Дело в шляпе: в ПЦУ закатили скандал из-за новогодней елки и вспомнили о ХэллоуинеДело в шляпе: в ПЦУ закатили скандал из-за новогодней елки и вспомнили о Хэллоуине
Следующий материал

Последние новости

14:30
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото
14:15
Лига Справедливости Зака Снайдера может выйти с рейтингом 18+
14:14
Стало известно, кто может вернуть себе ЕСВ за 2020 год Видео
13:45
Навальный заявил о возвращении в Россию Видео
13:33
В Киеве открылся новый кинотеатр Miromax: как выглядит, что показывают и чем он особенный
Реклама
13:31
Сестра Кейт Миддлтон снова беременна
13:22
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
13:15
В Крыму обратились к Киеву из-за продажи винзавода "Массандра" Видео
12:46
Warner Bros изменили даты выхода Mortal Kombat и "Том и Джерри"
12:41
У Кравчука раскрыли планы по "формуле Штайнмайера" в законе о статусе Донбасса Видео
12:21
"Волчицы уже ждут": украинцы неоднозначно приняли Винника на Голосе страны Видео
11:48
Верховная Рада "воскресила" НАПК Видео
11:32
В Минздраве раскрыли планы по бесплатной вакцинации от COVID-19 Видео
11:28
Особый статус Донбасса: Рада продлила действие закона еще на год
11:10
Кто руководил операцией по отравлению Новичком: Навальный назвал имя
10:51
Коронавирус у детей и взрослых: Комаровский объяснил, в чем разница Видео
10:50
В Киеве снова бунтуют ФОПы, силовики активировались Фото Видео
10:44
Вера Брежнева умилила редким трогательным фото с дочерью
10:25
Стало известно о реакции Трампа на победу Байдена Видео
09:58
Трамп отказался публично признать победу Байдена - СМИ Видео
Реклама
09:41
Путин наконец поздравил Байдена с победой на выборах Видео
09:33
Тяжелый COVID-19: в Минздраве рассказали, кого больше всего атакует коронавирус в Украине Видео
09:31
Эксперты объяснили, почему в Украине фиксируют снижение новых случаев COVID-19 Видео
09:26
Трамп добился своей цели. Последствия увидим уже скоро мнение
09:07
В спецслужбе ФРГ подтвердили точность расследования об отравлении Навального Видео
08:44
Как упоротые техасцы преподнесли Украине хороший урок мнение
08:39
Гороскоп на 15 декабря для всех: узловое событие, мощная подзарядка и крайняя беспощадность Видео
08:20
Коронавирус в Украине установил положительный рекорд Видео
08:11
Ученый назвал главное отличие гриппа от коронавируса Видео
07:41
Эксперт пояснил, какие ловушки Трамп приготовил для Байдена Видео
07:28
Клинтон предложила ликвидировать коллегию выборщиков в США Видео
07:15
"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной
07:13
Постковидный синдром - врач рассказала, чем он опасен Видео
07:07
Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: иммунолог назвала условие Видео
06:59
Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Видео
06:51
Почему Украине нужна шляпа на елке мнение
06:35
"Ураганный" рост заболеваемости COVID-19 в Украине: Степанов сделал важное заявление Видео
06:04
Выборы в США: Байден назвал первоочередную задачу на посту президента Видео
05:54
Погода на Новый год: астролог рассказал, ждать ли снега
05:30
"Посмотри на себя в зеркало": Кравчук жестко поставил на место Порошенко Видео
Реклама
05:01
Есть ли смысл делать тест на антиген к COVID-19: эпидемиолог объяснил нюансы
04:29
Филькина грамота для Путина: эксперт объяснил, как Лукашенко объегорит Кремль Видео
04:27
Черный новогодний маникюр 2021 – феерические идеи дизайна ногтей: фото Фото Видео
03:52
Какие продукты вызывают проблемы с тестостероном - ответ экспертов
02:11
Ученые объяснили, какая диета поможет справиться с высоким давлением
02:01
Знаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусиках
01:34
С Днем работника суда – картинки, гифки и поздравления своими словами
01:04
Суд в Гааге опубликовал отчет о преступлениях России против Украины​ Видео
00:55
Что дарят на святого Николая: уникальные подарки, которые удивят и обрадуют Видео
00:33
ВОЗ назвала новую опасность коронавируса для всего мира Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять