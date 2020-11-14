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В Крыму обвинили Киев в разжигании напряженности вокруг полуострова

14 ноября 2020, 12:54

Главная цель крымской платформы - обеспечить на следующие годы главенствующую роль США в разжигании напряженности вокруг полуострова, убежден мурадов.

Крым, Украина
В Крыму обвинили Киев в обострении ситуации вокруг полуострова / УНИАН

Украинские власти создают крымскую платформу с целью обострить обстановку вокруг аннексированного Крыма и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира, заявил так называемый постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

"Главная цель платформы - обеспечить на следующие годы главенствующую роль США в разжигании напряженности вокруг Крыма. Не дать теме уйти из международной повестки. Составить программу провокационных "наработок" и инициатив на крымском направлении по типу "самостийного" прохода военных кораблей во внутренние воды Азовского моря. Создавая некие немыслимые платформы, киевские власти хотят втянуть, прежде всего, западные государства, чтобы обострить вокруг Крыма всю обстановку. Я думаю, в мире прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен полностью и окончательно. Крым – российский регион", - сказал Мурадов в комментарии РИА Новости.

Он подчеркнул, что Крым продолжает налаживать отношения по целому ряду направлений со многими странами мира, вопреки попыткам киевских властей препятствовать этой деятельности.

"Работаем над оживлением отношений со странами Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. У нас развивается сирийское и ближневосточное направление. Есть наработки по странам Африки. Мы ожидаем, что после спада волны пандемии, возобновятся активные контакты со странами Азии, включая Индию и Китай. Активизируется тема сотрудничества с Ираном", - сказал Мурадов.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

  • 6 ноября власти Словакии заявили о том, что заинтересованы в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.
  • 16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.
  • 16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.
  • 6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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