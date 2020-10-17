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В Крыму резко ответили на заявление Эрдогана о принадлежности полуострова

17 октября 2020, 10:25

Постоянный представитель Крыма при президенте России заявил, что позиция Эрдогана лишает Турцию всяких перспективных для нее политических ориентиров в регионе.

Эрдоган
Эрдогану ответили на его заявление о Крыме / Reuters

Своим заявлением о Крыме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил отказ Анкары от крымских татар, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом Мурадов обвинил Анкару в поддержке "кучки отщепенцев".

"Анкара фактически отказывается от поддержки крымских татар, живущих на полуострове, в пользу связей с кучкой отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве", – сказал Мурадов.

Он добавил, что подобная позиция Эрдогана лишает Турцию всяких перспективных для нее политических ориентиров в регионе.

По его словам, крымско-татарский народ только после воссоединения Крыма с Россией обрел свой государственный язык, которого был лишен в украинские времена, получил в законное владение мечети, защиту от враждебных экстремистских сект.

"Это в Анкаре, видимо, не считают достойным внимания, а предпочитают видеть Крым в составе деградирующей и раздираемой национализмом Украине. Эта позиция, в силу отсутствия политической логики, указывает на иные, плохо скрываемые планы некоторых не слишком дальновидных турецких политиков", – сказал Мурадов.

Также Мурадов отметил, что жители полуострова намерены и дальше выстраивать добрососедские отношения со здравомыслящими гражданами Турции.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

  • 16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.
  • 16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.
  • 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки по Крыму с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
  • Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН в котором подчеркнул, что оккупация Крыма и российская военная агрессия России на Донбассе доказывают, что мир не усвоил трагический урок Второй мировой войны.

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