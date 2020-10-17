В Крыму резко ответили на заявление Эрдогана о принадлежности полуострова

Эрдогану ответили на его заявление о Крыме / Reuters

Своим заявлением о Крыме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил отказ Анкары от крымских татар, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом Мурадов обвинил Анкару в поддержке "кучки отщепенцев".

"Анкара фактически отказывается от поддержки крымских татар, живущих на полуострове, в пользу связей с кучкой отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве", – сказал Мурадов.

Он добавил, что подобная позиция Эрдогана лишает Турцию всяких перспективных для нее политических ориентиров в регионе.

По его словам, крымско-татарский народ только после воссоединения Крыма с Россией обрел свой государственный язык, которого был лишен в украинские времена, получил в законное владение мечети, защиту от враждебных экстремистских сект.

"Это в Анкаре, видимо, не считают достойным внимания, а предпочитают видеть Крым в составе деградирующей и раздираемой национализмом Украине. Эта позиция, в силу отсутствия политической логики, указывает на иные, плохо скрываемые планы некоторых не слишком дальновидных турецких политиков", – сказал Мурадов.

Также Мурадов отметил, что жители полуострова намерены и дальше выстраивать добрососедские отношения со здравомыслящими гражданами Турции.

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