В Крыму сообщили о смерти влиятельного путинского чиновника

Павел Королев / РИА Новости

В пятницу, 1 мая, на заседании комиссии по противодействию коронавирусу "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о смерти 61-летнего "замглавы Совмина" Павла Королева. По его словам, Королев прибыл на территорию оккупированного полуострова из российской столицы.

"Человек - системный, приехал из столицы (Москвы, - ред.), очень много сделал для Крыма", - сказал Аксенов.

Что стало причиной смерти на данный момент неизвестно.

В прошлом Королев работал на посту замминистра экономики России. С декабря 2016 занимал пост "заместителя главы правительства" аннексированного Москвой украинского полуострова.

Читайте такжеГенерал предупредил, когда Украине грозит "наезд" Путина7 ноября прошлого года Королева переназначили на данную "должность".

После победы Евромайдана в 2014 году Россия под видом "зеленых человечков" ввела войска в Крым. После этого 16 марта того же года самопровозглашенные "власти" полуострова провели референдум, в результате которого РФ аннексировала АР Крым.

Как сообщалось ранее, в Меджлисе крымскотатарского народа предположили о намерении России провести еще один референдум на территории полуострова с целью легализации аннексии Крыма. По словам члена Меджлиса Гаяны Юксель, чтобы воплотить свои планы в жизнь, Россия завезла в Крым до 800 тысяч граждан РФ. В большинстве случаев, из РФ в Крым привозят силовиков.