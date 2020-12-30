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В КСУ рассказали, как обошли запрет из Офиса президента из-за отстранения Тупицкого

30 декабря 2020, 13:58
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Александр Тупицкий находится на своем рабочем месте в КСУ.

Тупицкий возглавил КСУ
Александр Тупицкий / УП

В Конституционном суде рассказали о ситуации, сложившейся после отстранения от должности главы КСУ Александра Тупицкого.

Как рассказал источник издания Strana.ua, в среду, 30 декабря, Тупицкий находится на своем рабочем месте, несмотря на запрет пропускать его в здание КСУ.

Отмечается, что из Офиса президента поступило указание не пропускать Тупицкого в здание КСУ, а на усиление были направлены дополнительные сотрудники Управления госохраны.

Источник рассказал, что в КСУ нашли выход из сложившейся ситуации.

"На Тупицкого сделал заказ (то есть заказал пропуск как на посетителя) руководитель секретариата суда. По этому пропуску Тупицкий и вошел в здание", - говорится в сообщении.

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Отстранение от должности главы КСУ:

  • Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.
  • "Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса", - подчеркнул глава государства.
  • Решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайство Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.
  • 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
  • В Конституционном суде считают, что отстранение Тупицкого на основании решения следственного судьи будет противоречить Конституции.
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