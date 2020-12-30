В КСУ рассказали, как обошли запрет из Офиса президента из-за отстранения Тупицкого

Александр Тупицкий / УП

В Конституционном суде рассказали о ситуации, сложившейся после отстранения от должности главы КСУ Александра Тупицкого.

Как рассказал источник издания Strana.ua, в среду, 30 декабря, Тупицкий находится на своем рабочем месте, несмотря на запрет пропускать его в здание КСУ.

Отмечается, что из Офиса президента поступило указание не пропускать Тупицкого в здание КСУ, а на усиление были направлены дополнительные сотрудники Управления госохраны.

Источник рассказал, что в КСУ нашли выход из сложившейся ситуации.

"На Тупицкого сделал заказ (то есть заказал пропуск как на посетителя) руководитель секретариата суда. По этому пропуску Тупицкий и вошел в здание", - говорится в сообщении.

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Отстранение от должности главы КСУ: