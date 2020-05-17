Изнасиловали фотографа и хотели убить: в "ЛНР" состряпали дикий фейк о бойцах ООС

В "ЛНР" выдумали новый фейк / joinfo.ua

Боевики "ЛНР" сочинили фейк о том, что возле Станицы Луганской бойцы ВСУ якобы изнасиловали и собирались убить американского фотографа Туеру Блатти.

Как рассказал "официальный представитель народной милиции" террористической "ЛНР" Яков Осадчий, якобы после фотосессии с военнослужащими разведроты 25-й бригады ВСУ, Дженнифер отметила новое знакомство с военнослужащими употреблением значительного количества алкоголя.

"Вечером, во время возвращения в отель в населенном пункте Новоайдар, автомобиль фотокорреспондента был остановлен на посту в районе населенного пункта Войтово, где сотрудники Национальной гвардии разоблачили водителя Андрея Катеренчука в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, у водителя был обнаружен пистолет ПМ без соответствующего разрешения. Водитель был задержан, а спящая гражданка США не смогла объяснить своего благородного американского происхождения и была перенесена для выяснения обстоятельств в пункт временного размещения нацгвардейцев. Угостив даму крепкими напитками, патрульные добились отключения сознания американской корреспондентки и совершили с ней насильственные действия сексуального характера", - рассказал террорист.

Туера Блатти / Facebook J.T. Blatty

Также отмечается, что для избежания огласки нацгвардейцы якобы решили убить "нежданных гостей" и доставили американку и водителя в район населенного пункта Трехизбенка, где "планируется инсценировка их гибели в результате минометного обстрела или детонации минно-взрывного устройства".

Отметим, что сама Блатти опровергла на своей странице в Facebook домыслы террористов "ЛНР".

"Эта информация - полная чушь. Если сказать словами президента США - это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе несколько месяцев. А все украинские солдаты, с которыми я работала, звездные солдаты", - написала она.

Напомним, ранее в Сети высмеяли книгу по истории древней "ЛНР".