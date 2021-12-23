В Луганской области воспитатель изнасиловал ребенка и бросил голую

Изнасиловал ребенка / pixabay

В Луганской области объявили подозрение 34-летнему воспитателю областного заведения профильного образования в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в октябре 2021 года 34-летний житель города Кременная - педагогический работник - совершил действия сексуального характера в отношении 16-летней ученицы без ее добровольного согласия", - говорится в сообщении.

Подозреваемый завел девушку в помещение, к которому посторонние не имели доступа, и изнасиловал. После этого оделся и оставил потерпевшую.

Анализ экспертизы и вещественные доказательства подтвердили факт изнасилования несовершеннолетней.

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Всю вину отрицает

Свою вину в совершении преступления воспитатель категорически отрицает.

Следователи и прокуроры готовят в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За противоправные действия мужчине грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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