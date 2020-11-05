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В МИД объяснили, грозит ли Украине полная потеря безвиза

5 ноября 2020, 09:50

По ситуации с возможной утратой Украины безвиза высказался руководитель МИД Дмитрий Кулеба.

паспорт, безвиз
В МИД объяснили, грозит ли Украине полная потеря безвиза / Dpsu.gov.ua

Официальному Киеву на данный момент пока удалось предотвратить угрозу потери безвизового режима с Европейским союзом после скандала, который возник вокруг решения Конституционного суда в сфере антикоррупционного законодательства.

Об этом в передаче Сніданок з 1+1 заявил руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сразу после решения Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях государственных чиновников, Евросоюз готов был начать процесс приостановки безвизового режима.

"На прошлой неделе Конституционный суд поставил нас на край пропасти. Мы были на грани начала процесса, в результате которого потеряли бы безвиз. КС разрушил антикоррупционную инфраструктуру, которая является одной из условий безвиза. Но безвиз сейчас не шатается благодаря тому, что были приняты решения, которые остановили разрушение системы декларирования", — подчеркнул Кулеба.

Министр утверждает, что ситуацию с безвизом спасла быстрая реакция руководства государства. В частности, речь идет о решении Кабмина восстановить доступ к электронным декларациям чиновника, внедрение которых в Украине также было одним из условий предоставления безвиза.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации государственных служащих.
  • Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что такое решение может привести к серьезным проблемам с безвизовым режимом Украины и Евросоюза, а также отразится на планах вступления государства в ЕС.
  • В Офисе президента заверили, что глава государства Владимир Зеленский воспользуется своим правом на законодательную инициативу с целью восстановления работы антикоррупционного законодательства.
  • НАПК 28 октября в 18:00 закрыло реестр электронных деклараций. Агентство больше не имеет права их проверять из-за решения КСУ.
  • В Евросоюзе заявили, что решение КСУ по законодательству в сфере борьбы с коррупцией может повлиять на финансовое сотрудничество Киева и Брюсселя.
Конституционный Суд новости Украины
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