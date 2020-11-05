В МИД объяснили, грозит ли Украине полная потеря безвиза / Dpsu.gov.ua

Официальному Киеву на данный момент пока удалось предотвратить угрозу потери безвизового режима с Европейским союзом после скандала, который возник вокруг решения Конституционного суда в сфере антикоррупционного законодательства.

Об этом в передаче Сніданок з 1+1 заявил руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сразу после решения Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях государственных чиновников, Евросоюз готов был начать процесс приостановки безвизового режима.

"На прошлой неделе Конституционный суд поставил нас на край пропасти. Мы были на грани начала процесса, в результате которого потеряли бы безвиз. КС разрушил антикоррупционную инфраструктуру, которая является одной из условий безвиза. Но безвиз сейчас не шатается благодаря тому, что были приняты решения, которые остановили разрушение системы декларирования", — подчеркнул Кулеба.

Министр утверждает, что ситуацию с безвизом спасла быстрая реакция руководства государства. В частности, речь идет о решении Кабмина восстановить доступ к электронным декларациям чиновника, внедрение которых в Украине также было одним из условий предоставления безвиза.

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