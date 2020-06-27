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В МИД объяснили, как изменения в Конституции РФ отразятся на планах по возвращению Крыма

Украина не признает российское законодательство в Крыму.

27 июня 2020, 02:40
МИД Украины
Украина работает над планом по возвращению Крыма / Капитал

Внесение изменений в Конституцию РФ путем проведения референдума никоим образом не отразится на планах Украины по возвращению аннексированного Крыма.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По его словам, все разговоры о том, что в Конституции РФ закрепляется важность границ России, не имеют под собой оснований, так как ни один российский законодательный акт никак не помешает Украине вернуть оккупированный российскими войсками Крым.

Напоследок Кулеба подчеркнул, что приоритетом украинского МИД остается отстаивание прав крымскотатарского народа и возвращение аннексированного полуострова под политический и юридический контроль Киева.Читайте также"А ты, скот, откуда?" Дроздов рассказал о своей резонансной поездке в Крым

Ранее у президента Зеленского заявили, что сейчас идет разработка стратегии возвращения оккупированного Крыма и анонсировали принятие закона, на базе которого крымскотатарский народ будет признан коренным народом Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия обязана вернуть Украине захваченный Крым. Если этого не произойдет, будущие поколения украинцев и россиян не смогут между собой нормально разговаривать.

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