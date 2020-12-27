В МИД рассказали интересные детали расследования авиакатастрофы МАУ в Иране​​

Авиакатастрофа МАУ - детали расследования / REUTERS

Заместитель главы МИД Евгений Енин рассказал о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Иране, которая произошла в январе 2020 года​.

По словам Енина, иранская сторона не спешит выполнять договоренности, на которые согласилась.

"На словах иранская сторона подтверждает свою готовность раскрыть детали катастрофы, обеспечить компенсацию. Но в последнее время складывается такое ощущение, словно иранская сторона не выполняет договоренности, а тянет кота за хвост. Иранская сторона настаивает на том, что катастрофа произошла в результате человеческой ошибки", - говорит заместитель главы МИД.

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Енин уточнил, что Украина имеем достаточно серьезные опасения, что правда есть несколько иной.

"Мы дождемся результатов официального расследования. Если расследование выявит, что эта катастрофа стала результатом системных сбоев в обеспечении безопасности гражданских полетов в небе над Ираном, иранская сторона будет вынуждена устранить определенные недостатки, а это стоит достаточно дорого", — сказал Енин, передает телеканал Украина 24.

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