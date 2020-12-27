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В МИД рассказали интересные детали расследования авиакатастрофы МАУ в Иране​​

27 декабря 2020, 20:59
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Евгений Енин рассказал подробности о расследовании авиакатастрофы.

Авиакатастрофа МАУ - детали расследования / REUTERS

Заместитель главы МИД Евгений Енин рассказал о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Иране, которая произошла в январе 2020 года​.

По словам Енина, иранская сторона не спешит выполнять договоренности, на которые согласилась.

"На словах иранская сторона подтверждает свою готовность раскрыть детали катастрофы, обеспечить компенсацию. Но в последнее время складывается такое ощущение, словно иранская сторона не выполняет договоренности, а тянет кота за хвост. Иранская сторона настаивает на том, что катастрофа произошла в результате человеческой ошибки", - говорит заместитель главы МИД.

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Енин уточнил, что Украина имеем достаточно серьезные опасения, что правда есть несколько иной.

"Мы дождемся результатов официального расследования. Если расследование выявит, что эта катастрофа стала результатом системных сбоев в обеспечении безопасности гражданских полетов в небе над Ираном, иранская сторона будет вынуждена устранить определенные недостатки, а это стоит достаточно дорого", — сказал Енин, передает телеканал Украина 24.

Катастрофа МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред:

  • 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
  • Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию ​​на исследование.
  • 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.
  • Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
  • 25 ноября стало известно, что власти Ирана планируют выделить Украине компенсации в связи с жуткой катастрофой самолета МАУ под Тегераном в январе нынешнего года. Обещают, что деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.

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