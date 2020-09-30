В МИД рассказали, как Киев будет называть Лукашенко после завершения его срока

Ситуацию с официальным наименованием Александра Лукашенко после 5 ноября прокомментировал руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Руководитель Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, как власти Украины будут официально называть Александра Лукашенко после 5 ноября ‒ дня, когда истекут его полномочия как президента Беларуси.
Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга в МИД.
В частности, журналисты спросили министра, как официальный Киев будет называть Лукашенко после завершения его последнего срока 5 ноября.
"Александр Лукашенко", - ответил Кулеба.
Кроме того, у руководителя МИД уточнили, будут ли Лукашенко называть незаконно избранным или нелегитимным президентом.
"Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook, но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция ‒ Александр Лукашенко", ‒ подытожил Кулеба.
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Протесты в Беларуси - что было ранее:
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- Марию Колесникову отправить из Беларуси не удалось – по данным прессы, она порвала свой паспорт, вследствие чего ее задержали.
- Политические деятели Антон Родненков и Иван Кравцов уже находятся на территории Украины.
- Колесникову поместили в следственный изолятор, где она и пребывает по сегодняшний день.