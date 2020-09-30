В МИД рассказали, как Киев будет называть Лукашенко после завершения его срока

Кулеба / УНИАН

Руководитель Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, как власти Украины будут официально называть Александра Лукашенко после 5 ноября ‒ дня, когда истекут его полномочия как президента Беларуси.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга в МИД.

В частности, журналисты спросили министра, как официальный Киев будет называть Лукашенко после завершения его последнего срока 5 ноября.

"Александр Лукашенко", - ответил Кулеба.

Кроме того, у руководителя МИД уточнили, будут ли Лукашенко называть незаконно избранным или нелегитимным президентом.

"Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook, но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция ‒ Александр Лукашенко", ‒ подытожил Кулеба.

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