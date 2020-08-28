В МИД Украины назвали условие возобновления диалога с Беларусью

Украина не признает результатов выборов в Беларуси - Кулеба / УНИАН

На данный момент дипломатические отношения официальных Киева и Минска фактически приостановлены. Украина продолжает наблюдать за тем, что происходит в Беларуси, и будет готова восстановить диалог только при условии отсутствия репутационных потерь.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на владу на 1+1.

По его словам, Украина осуждает проявления насилия белорусских властей против народа и приняла решение о приостановке дипломатического сотрудничества с Беларусью.

"У нас сейчас все процессы, все контакты с Белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации и только тогда, когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены", - заявил Кулеба.Читайте такжеУ Зеленского не приняли поздравление Лукашенко с Днем независимости

Также он напомнил, что официальный Киев не признает итогов президентских выборов в Беларуси, на которых, согласно результатам ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко.

Напомним, 17 августа в МИД Украины сделали заявление, согласно которому Киев принял решение отозвать посла в республике Беларусь Игоря Кизима для проведения консультаций.

Украинская сторона намерена пересмотреть дипломатические отношения с Беларусью по причине выдачи Минском боевиков ЧВК Вагнера Москве и негативных заявлений Лукашенко в адрес Украины.