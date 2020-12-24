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В МИД Украины озвучили главные пути получения вакцины от коронавируса

24 декабря 2020, 21:10
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Одним из путей получения Украиной вакцины от коронавируса является программа COVAX.

Кулеба
Кулеба назвал три пути получения вакцины от коронавируса / УНИАН

В МИД Украины поведали, какими путями наша страна может получить долгожданную вакцину от коронавируса.

Переговоры о препарате проходят на уровне Минздрава.

"Все - от президента Украины до дипломата, работающего за границей в конкретном посольстве, - помогают обеспечить поставку вакцин. Так устроена система, что для других стран именно Минздрав - основной партнер", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Украина 24.

По его словам, одним из путей получения Украиной вакцины от коронавируса является программа COVAX.

"Президент уделяет этому вопросу чрезвычайно большое внимание, достигается это следующим образом. Первое. Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX", - отметил Кулеба.

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Вторым способом получение вакцины от COVID, по словам министра, является просьба о продаже или передаче излишек препарата у стран, которые закупили количество доз, позволяющие им три или четыре раза вакцинировать свое население.

"Третье. Есть политическое влияние, то есть ты приходишь в компанию-производитель вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", - добавил Кулеба.

Вакцина от коронавируса в Украине: последние новости

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