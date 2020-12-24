В МИД Украины озвучили главные пути получения вакцины от коронавируса

Одним из путей получения Украиной вакцины от коронавируса является программа COVAX.
В МИД Украины поведали, какими путями наша страна может получить долгожданную вакцину от коронавируса.
Переговоры о препарате проходят на уровне Минздрава.
"Все - от президента Украины до дипломата, работающего за границей в конкретном посольстве, - помогают обеспечить поставку вакцин. Так устроена система, что для других стран именно Минздрав - основной партнер", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Украина 24.
По его словам, одним из путей получения Украиной вакцины от коронавируса является программа COVAX.
"Президент уделяет этому вопросу чрезвычайно большое внимание, достигается это следующим образом. Первое. Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX", - отметил Кулеба.
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Вторым способом получение вакцины от COVID, по словам министра, является просьба о продаже или передаче излишек препарата у стран, которые закупили количество доз, позволяющие им три или четыре раза вакцинировать свое население.
"Третье. Есть политическое влияние, то есть ты приходишь в компанию-производитель вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", - добавил Кулеба.
Вакцина от коронавируса в Украине: последние новости
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.