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В МИД Украины озвучили новые сроки вступления в НАТО

4 декабря 2020, 18:59
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Эмине Джапарова заверила, что наша страна настроена оптимистически в вопросе интеграции в Альянс.

Эмине Джапарова
Джапарова назвала сроки вступления в НАТО / Фото: mip.gov.uа

В МИД Украины заявили о том, что видят Украину полноценным членом НАТО уже в 2030 году. Также в ведомстве считают, что предоставление нашей стране Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в своем видеообращении, пишет пресс-служба МИД.

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", - заявила она.

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По ее словам, в этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

Кроме того, Джапарова отметила, что в докладе подтверждено преданность Альянса политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности с Украиной и Грузией.

Украина – НАТО: о чем сообщалось ранее

  • НАТО защитит Украину от интервенции, заявил американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах. По его словам, на Донбассе армия США действовала бы иначе.
  • В Альянсе раскрыли опасность России. В НАТО заявили о провальных попытках привлечения России к сотрудничеству.
  • В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сделал новое заявление по поводу противостояния НАТО и РФ.
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