В МИД Украины озвучили новые сроки вступления в НАТО

Джапарова назвала сроки вступления в НАТО / Фото: mip.gov.uа

В МИД Украины заявили о том, что видят Украину полноценным членом НАТО уже в 2030 году. Также в ведомстве считают, что предоставление нашей стране Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в своем видеообращении, пишет пресс-служба МИД.

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", - заявила она.

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По ее словам, в этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

Кроме того, Джапарова отметила, что в докладе подтверждено преданность Альянса политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности с Украиной и Грузией.

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