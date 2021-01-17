В МИД Украины прокомментировали аварию судна в Черном море

В МИД отреагировали на аварию судна в Черном море / УНИАН

На сухогрузе, который сегодня затонул сегодня возле берегов Турции было десять граждан Украины и двое иностранцев.

Продолжаются поиски четырех членов экипажа, сообщил пресс-атташе Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Он также заявил, что шестеро моряков уже спасены, двое погибли. Хотя ранее СМИ со ссылкой на заявления турецких властей заявляли о гибели четверых человек.

Украинские консулы отправились в порт Бартын для оказания консульской помощи в этой ситуации.

Кораблекрушение сухогруза Arvin:

Ранее сообщалось, что у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin.

Экипаж судна - граждане Украины, всего на борту сухогруза находилось 13 человек, из них 10 - украинцы.

В ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела двух погибших, удалось спасти пятерых.

Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс.