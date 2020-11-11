В МИД Украины сделали заявление по Карабаху и напомнили об агрессии России

Сторонам конфликта нужно добиться полноценного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе - МИД Украины / ZN.UA

Официальный Киев приветствует договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе и надеется, что конфликт будет полностью урегулирован с последующим восстановлением жизнедеятельности региона.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook в среду, 11 ноября.

Как отметили в МИД Украины, после установления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе нужно восстановить мир и стабильность. Полноценное урегулирование конфликта должно базироваться на основах международного права.

При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве акцентировали внимание на том, что Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана и признает принцип соблюдения границ, который Украина считает главным в контексте противостояния агрессии России.

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"Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах. Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - подчеркнули в министерстве.

Конфликт в Нагорном Карабахе