В МИД Украины сделали заявление по Карабаху и напомнили об агрессии России

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
Официальный Киев приветствует договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе и надеется, что конфликт будет полностью урегулирован с последующим восстановлением жизнедеятельности региона.
Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook в среду, 11 ноября.
Как отметили в МИД Украины, после установления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе нужно восстановить мир и стабильность. Полноценное урегулирование конфликта должно базироваться на основах международного права.
При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве акцентировали внимание на том, что Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана и признает принцип соблюдения границ, который Украина считает главным в контексте противостояния агрессии России.
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"Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах. Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - подчеркнули в министерстве.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Военное противостояние между Арменией и Азербайджаном длилось с 27 сентября. За время конфликта Баку взял под контроль более 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
- 9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Армения обязуется отдать Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы под контроль Азербайджана и вывести свои войска из Нагорного Карабаха.
- По словам армянского премьера Никола Пашиняна, такое решение является вынужденным и продиктовано попыткой Армении избежать военного коллапса.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха до конца ноября.