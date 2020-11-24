В МИД заявили о готовности Украины восстанавливать Афганистан

Украина готова принять участие в восстановлении Афганистана / Фото: Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о принципиальной готовности Украины поддерживать территориальную целостность и суверенитет Афганистана, а также принять участие в восстановлении страны.

"Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать наилучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать", - цитирует Кулебу сайт МИД.

По словам министра, наше государство принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". Он заверил, что Киев будет продолжать делать вклад в безопасность, мир и процветание афганских территорий.

Дипломат подчеркнул, что именно экономическое развитие Афганистана способствует укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.

Кулеба подтвердил готовность Украины присоединиться к процессу восстановления Афганистана, а также привлек внимание к возможностям украинских компаний принять участие в проектах по восстановлению страны.

Читайте такжеВ МИД Украины сделали заявление по Карабаху и напомнили об агрессии России"Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, трактора, железнодорожное оборудование и оснащение. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения", — отметил министр.

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