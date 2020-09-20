В Минфине подсчитали, сколько стоила борьба с коронавирусом

Всего фонд насчитывает почти 66 миллиардов гривен.
В Украине из Фонда борьбы с коронавирусом было потрачено 23 миллиарда, 10 из которых использовали на строительство дорог.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.
Всего фонд насчитывает почти 66 миллиардов гривен. По словам Марченко, вопрос якобы заключается в эффективности использования этих средств.
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"Я вам скажу простые цифры. Из 66 миллиардов средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами", – сообщил министр финансов.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 19 сентября в Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки – 669 человек.
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- 18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.
Автор: Екатерина Трохимчук