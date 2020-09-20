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В Минфине подсчитали, сколько стоила борьба с коронавирусом

20 сентября 2020, 20:33

Всего фонд насчитывает почти 66 миллиардов гривен.

Сергей Марченко
Сергей Марченко поведал о тратах на коронавирус / УНИАН

В Украине из Фонда борьбы с коронавирусом было потрачено 23 миллиарда, 10 из которых использовали на строительство дорог.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

Всего фонд насчитывает почти 66 миллиардов гривен. По словам Марченко, вопрос якобы заключается в эффективности использования этих средств.

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"Я вам скажу простые цифры. Из 66 миллиардов средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами", – сообщил министр финансов.

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:

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