В Минкульте выступили против карантина выходного дня

По мнению руководителя ведомства Александра Ткаченко, даже карантин выходного дня чреват большими проблемами
В Министерстве культуры и информационной политики выразили сомнения в том, что в Украине нужно срочно вводить карантин выходного дня в условиях пандемии китайского коронавируса.
Соответствующее заявление в Facebook сделал руководитель ведомства Александр Ткаченко. По его оценке, в условиях карантина выходного дня рискуют лишиться работы сотни тысяч граждан, а экономика лишится от 2% до 4% ВВП.
"И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса", — подытожил руководитель Минкульта.
Карантин выходного дня в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.
- Суть его в том, что с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
- Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
- Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил - карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель. Ужесточенные меры, по его мнению, помогут избежать локдауна.
Автор: Дмитрий Видоменко