В Минкульте выступили против карантина выходного дня

Здание Министерства культуры / УНИАН

В Министерстве культуры и информационной политики выразили сомнения в том, что в Украине нужно срочно вводить карантин выходного дня в условиях пандемии китайского коронавируса.

Соответствующее заявление в Facebook сделал руководитель ведомства Александр Ткаченко. По его оценке, в условиях карантина выходного дня рискуют лишиться работы сотни тысяч граждан, а экономика лишится от 2% до 4% ВВП.

"И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса", — подытожил руководитель Минкульта.

Карантин выходного дня в Украине – о чем сообщалось ранее: